Vol à l’étalage: de nouvelles sanctions pour lutter contre l’impunité

L’auteur a trois possibilités pour s’acquitter du montant demandé : payer sur place via un terminal de paiement ou via un QR code, ou encore dans les quinze jours via un virement bancaire classique. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas aux mineurs d’âge ni aux auteurs identifiés par la police comme des récidivistes et pour lesquels d’autres suites peuvent être réservées.