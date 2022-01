Enseignement secondaire: ce que dit exactement la circulaire

Une CIM santé a été convoquée pour étudier faire le point sur les mesures covid en vigueur dans l’enseignement.Tout enfant ou membre du personnel qui présente des symptômes doit impérativement s’isoler et réaliser un test PCR, ont rappelé les experts. De même : les membres du personnel et les enfants testés positifs, qu’ils soient symptomatiques ou non, doivent respecter les consignes d’isolement et ne peuvent pas se présenter à l’école. À lire aussi Coronavirus à l’école: le retour des enfants cas contact ne passe pas chez les enseignants

Si des assouplissements ont été apportés aux protocoles applicables à l'enseignement fondamental, aucun changement n'est prévu pour le secondaire.

La CIM santé a en outre recommandé le maintien des règles actuelles d’organisation de la vie scolaire. La seule exception à ce principe est que, conformément aux décisions du Codeco, les voyages scolaires avec nuitées pourront à nouveau être tenus après le congé de carnaval.