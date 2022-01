Formule E: Vandoorne remet la prise avant que Mercedes ne débranche

La Formule E entame ces vendredi et samedi en Arabie Saoudite sa huitième saison, la plus longue de son histoire avec 16 courses d’ici au mois d’août. Elle mettra en scène des monoplaces électriques un rien plus puissantes que les précédentes (220 kW au lieu de 200, et même 250 kW en « mode attaque » !), et proposera un nouveau système de qualification qui devrait être (un peu) moins injuste que le précédent, à coups de face-à-face successifs. Bref, rien d’extraordinaire pour tenter de maintenir en vie une compétition qui, malgré les moyens investit, s’essouffle doucement, à l’image de certains constructeurs qui s’en sont déjà éloignés (Audi et BMW), ce que fera Mercedes au terme de ce championnat.