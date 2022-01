Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 repasse au-dessus des 4.100 points, Galapagos en vedette

AB InBev (57,86) avait porté son avance à 1,51% alors que KBC (78,36) repartait de 0,94% à la baisse et Ageas (43,33) de 0,07% à la hausse. Aperam (51,38) gagnait 1,34% alors que Umicore (33,36) reperdait 0,71%, Solvay (108,80) et UCB (87,72) progressant de 1,07% et 0,60% tandis que arGEN-X (233,00) concédait 0,09%.

Ekopak (17,90) revenait aux écrans avec un cours en hausse de 2,9% alors que Kinepolis (52,40) et Econocom (3,50) chutaient de 4% et 3,4%, Shurgard (49,65) et Picanol (66,00) reperdant 3% et 3,8% tandis que Exmar (4,70) et Recticel (16,98) reculaient de 4,1% et 1%, Unifiedpost (12,08) de 4%.

Biotalys (7,28) et Onward (8,20) valaient 4,6% et 3,3% de plus que la veille, Biocartis (2,95) et Celyad (3,21) perdant par contre 2% et 2,4%.