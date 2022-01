Yanina Wickmayer: «Être à la fois joueuse et maman, je veux tenter cette aventure!»

Cela faisait depuis le 22 septembre 2020 (qualifs de Roland-Garros), soit plus de 16 mois qu’on n’avait plus parlé de tennis avec Yanina Wickmayer (32 ans). Non, au centre des dernières préoccupations de l’Anversoise, il n’y avait plus que sa petite Luana, née le 16 avril dernier. Mais chassez le naturel, il revient au galop : l’ancienne 12e joueuse mondiale (ça date tout de même d’avril 2010) veut tenter le pari assez fou de relancer une carrière en tant que maman du circuit, désormais. Un énorme défi pour une joueuse dont le dernier, et 6e titre remonte déjà à juillet 2016 (Washington), soit lors de la dernière belle saison d’une fille qui a dû composer avec une grosse opération au dos. Mais la Yanina battante, bosseuse et prête à relever tous les défis existe toujours. Nous l’avons rencontrée, ce jeudi, au centre tennistique de la fédé flamande (Tennis Vlaanderen), à Wilrijk, à un jet de balle d’Anvers.