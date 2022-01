Coronavirus: baromètre, horeca, loisirs en intérieur… ce qui change ce vendredi

Activation du baromètre

Après dix-huit mois de discussions (avec de grandes pauses durant lesquelles il était rangé au placard), le baromètre fait officiellement son apparition dans la vie des Belges ce vendredi. Mauvaise nouvelle : nous sommes en code rouge, soit le plus haut des trois niveaux d’alerte épidémiologique. La faute aux hospitalisations et à l’intense circulation du variant omicron qui entraîne un nombre croissant d’absences dans les écoles, les entreprises, les secteurs de soins et les services publics.

Ce code rouge implique de nombreuses mesures restrictives mais, puisque l’on partait de rien, les Belges vont plutôt (et ironiquement) avoir l’impression de bénéficier d’un certain relâchement grâce à ce baromètre.

Pour sentir une vraie différence, il faudra toutefois passer au code orange qui permettra, par exemple, de rouvrir les boîtes de nuit et de laisser tomber la plupart des règles, à part l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST).

D’ici quelques semaines, si tout va bien, on pourrait arriver au code jaune qui implique simplement le port du masque pour les personnes à risques.

Pour rappel, le baromètre se concentre sur les événements publics, l’horeca et les activités récréatives. Une distinction est faite entre les activités intérieures/extérieures et dynamiques/non-dynamiques. D’autres secteurs pourront éventuellement s’ajouter ultérieurement. L’enseignement et les contacts sociaux ne font pas partie du baromètre.

L’horeca jusqu’à minuit

Conséquence directe de la mise en place du baromètre, l’horeca gagne une heure d’ouverture. On pourra boire un verre ou un café (c’est selon) et manger dès 5 heures du matin, et ce jusqu’à minuit, au lieu de 23 heures. Le port du masque reste d’application pour les clients et le personnel. Il faudra encore montrer son CST à l’entrée. Par ailleurs, les règles concernant la capacité de six personnes par table et l’interdiction de consommer debout restent d’application.

Les bowlings et casinos rouvrent

Alors que la culture avait réussi, grâce à une forte mobilisation, à forcer sa réouverture entre Noël et Nouvel An, d’autres lieux en intérieur n’avaient pas eu cette chance. Mais parce qu’ils sont finalement inclus dans le baromètre, les espaces suivant peuvent finalement rouvrir dès ce vendredi : les parcs d’attractions, plaines de jeux intérieures, parcs animaliers et zoos, piscines subtropicales et parties récréatives des piscines, parcs à trampolines, bowlings et salles de fléchettes, salles de snooker et de billard, centres de paintball, laser games, escape rooms, casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris.

Bon amusement !

Nouvelles jauges dans la culture et le sport

Dans les théâtres, cinémas, salles de concerts, etc. une capacité de 200 personnes maximum est toujours autorisée, vu le code rouge. Un taux d’occupation de 70 voire 100 % est toutefois possible pour les plus grandes salles, à condition que la qualité de l’air soit maintenue en dessous de 1.200 ppm.