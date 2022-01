La Vivaldi rogne trois fois la facture de gaz et d’électricité

On tourne en rond, mais peu à peu le cercle se resserre autour d’une même formule, à trois composantes, que l’on peut ramasser ainsi : tarif social + chèque + shift de la TVA aux accises.

Or donc, le gouvernement fédéral planche encore et toujours sur la réduction de la facture d’énergie, alors que le prix de l’électricité a doublé et que celui du gaz a triplé en peu de temps. C’est socialement intenable. Pour les démunis, et pour une bonne partie de la classe moyenne (nota bene : une catégorie sociale désormais au centre de toutes les attentions, en tout cas de tous les discours).

Que faire ?