«Footbelgate»: les juges de la chambre des mises en accusation d’Anvers refusent de se retirer après la requête en récusation

Maître Frank Scheerlinck, l’avocat qui défend les intérêts de l’agent de football chypriote Nedzad T., a déposé en effet une requête en récusation contre la chambre des mises en accusation d’Anvers. Hans Rieder et Tom Bauwens, respectivement avocats de l’arbitre Bart Vertenten et de l’agent de joueurs Mogi Bayat, ont également déposé une demande de récusation.

La raison invoquée est que les trois juges en charge d’examiner le dossier sont les mêmes que ceux qui ont ratifié l’accord entre l’agent repenti Dejan Veljkovic et le bureau du procureur fédéral. Les avocats estiment dès lors qu’ils ne peuvent plus juger de façon objective et demandent une autre composition du siège.