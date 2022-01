L’Iran décroche son ticket pour le Mondial après sa victoire sur l’Irak: voici les 14 nations d’ores et déjà qualifiées

L’Iran s’est qualifié pour la Coupe du monde 2022 de football, organisée au Qatar, après sa victoire 1-0 sur l’Irak, jeudi, à Téhéran, lors de la 7e journée du groupe A de la zone Asie. Mehdi Taremi a inscrit l’unique but de la rencontre en début de seconde période (48e).

Avec ce succès, l’Iran compte 19 points grâce à six victoires et un partage. Les deux premiers des deux groupes de cette troisième phase se qualifient directement pour le Mondial, tandis que les troisièmes s’affronteront pour déterminer l’équipe qui jouera le barrage intercontinental. Troisièmes, les Emirats arabes unis (9 points) ne peuvent déjà plus rejoindre la ’Team Melli’. La Corée du Sud (17 points) est sur la bonne voie pour accompagner l’Iran.