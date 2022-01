CORRECTION : Troisième jour de grève en vue vendredi pour les agents de Sibelga

Mercredi, les travailleurs sont sortis sur la voie publique rue des Palais devant le siège de Sibelga, puis se sont rendus avec une cinquantaine de véhicules, selon les grévistes, chez Brugel, l'administration bruxelloise de régulation, dont les bureaux sont situés avenue des Arts. Une délégation composée de représentants syndicaux de la CGSP Gazelco et de la CSC a été reçue.

Il y a eu des contacts entre des représentants de Sibelga et les grévistes jeudi, mais aucune réunion n'a encore été organisée.

Un piquet de grève a été mis en place devant l'entrée du siège de Sibelga située quai des Usines. Il restera en place jeudi. "La direction de Sibelga nous a dit que Brugel ne serait pas d'accord avec le coût de l'alignement des barèmes", avait alors expliqué Olivier Renard, président de la délégation Gazelco chez Sibelga. "On s'y est rendu et on a rencontré un responsable. Il nous a assuré que Brugel n'intervenait pas ici sur les salaires des travailleurs du moment qu'ils correspondaient à ceux pratiqués dans le secteur".