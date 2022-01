Chiffre d'affaires consolidé de 300 millions d'euros (+23%) en 2021 pour Vranken-Pommery

"Le retour progressif aux moments de convivialité, les gains de parts de marchés réalisés en 2020, et la présence locale du groupe avec ses neuf filiales internationales au plus près de ses clients ont favorisé la forte reprise de ses ventes partout dans le monde, de l'Amérique du Nord à l'Australie et au Japon, et dans tous les pays d'Europe", explique le groupe coté aux Bourses de Paris et Bruxelles.

Les ventes de champagnes en 2021 s'établissent à 256,3 millions d'euros, en progression de 32,6% par rapport à 2020 et de 13,7% par rapport à 2019. "Elles tirent l'ensemble de l'activité du groupe. Cette dynamique s'explique à la fois par une augmentation significative des volumes des champagnes Vranken, Pommery & Greno et Heidsieck & Co, et par l'amélioration du mix/produit en lien avec le fort développement international."