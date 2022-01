«La vague arrêtée»: du rififi à Caracas, ville de tous les dangers

A priori, c’est une mission banale : se lancer à la recherche d’une jeune femme ayant quitté sa famille et son pays pour partir à l’aventure sur un autre continent. D’innombrables détectives ont dû se coltiner ce genre de truc. Mais aucun n’avait la personnalité de Magdalena, Vénézuélienne ayant quitté son pays depuis des années pour s’installer en Espagne. Et aucun n’avait dû retrouver la fille d’un politicien madrilène au beau milieu de… Caracas, capitale d’un Venezuela en proie à une crise sans précédent où les armes et la violence font désormais office d’unique langage commun.