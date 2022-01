Coronavirus: un arrêté royal précise une décision du Comité de concertation

L’obligation d’avoir un appareil mesurant le taux de CO2 et donc la qualité de l’air est redéfinie dans le nouvel arrêté. On y cite cette fois les cinémas, par exemple. Globalement, un appareil de mesure du CO2 doit être présent dans les « espaces intérieurs accessibles au public » des établissements du secteur sportif, des cinémas et « établissements relevant du secteur événementiel », des établissements horeca et des infrastructures accueillant un « événement de masse avec un public de 50 personnes ou plus », selon la nouvelle mouture de l’arrêté.