Négar Djavadi, Éric Fottorino… Les poches des Livres du Soir

Arène ****

Négar Djavadi

Cette arène bouillonnante, c’est Paris. Dans laquelle les nombreux personnages de ce roman choral sont projetés, comme des particules dans un mouvement brownien. Tous sont, quelque part, liés l’un à l’autre, comme dans la théorie des dominos ou du papillon. C’est la mort du jeune Issa qui déclenche tout. Et la disparition du portable de Benjamin. Comme des allumettes qu’on balance dans un endroit déjà inflammable. Et ce sera l’explosion. Inéluctable, intense et meurtrière. Les gladiateurs sont lancés dans cette arène et dans ce roman totalement maîtrisé et totalement électrisant.