Le groupe BEI a atteint des records de financements l'an dernier (2)

La réponse à la pandémie de coronavirus est la principale raison du total record de financements. Il a entre autres été rendu possible par le Fonds de garantie paneuropéen, un des "filets de sécurité" mis en place par l'UE en 2020 après l'éclatement de la pandémie, et qui était géré par le groupe BEI. Cet instrument, temporaire, a permis d'engager pour 23,2 milliards d'euros en garanties depuis décembre 2020, entre autres en Belgique, qui fait partie des 22 pays participants. Ces garanties ont facilité la mobilisation de fonds d'autres institutions financières en faveur, principalement, de petites entreprises en difficulté de liquidités à cause de la pandémie, à hauteur de 174,4 milliards d'euros, selon les estimations. L'instrument n'est donc pas arrivé à son objectif initial de mobilisation de 200 milliards, mais la BEI en tire résolument un bilan positif, comme l'a indiqué en conférence de presse son président Werner Hoyer.

Le total de financements a fortement augmenté par rapport à 2020 (77 milliards d'euros), se composant d'une part de prêts de la Banque européenne d'investissement (environ 65,4 milliards) et d'autre part d'apports de fonds propres et de garanties du Fonds européen d'investissement (environ 30,5 milliards).

En Belgique, les financements du groupe BEI ont atteint 3,418 milliards d'euros en 2021, là aussi un record et une forte augmentation par rapport à l'année précédente (1,329 milliard d'euros en 2020). Rapporté au PIB (0,69%), ce montant place la Belgique dans le ventre mou du classement européen en termes de financements octroyés par la BEI et le FEI, là où la Grèce (2,70% du PIB), par exemple, semble davantage faire usage du potentiel de ces institutions financières.

"Je trouve que la Belgique ne fait pas suffisamment appel aux possibilités offertes par la BEI", a commenté jeudi Kris Peeters, vice-président de l'institution pour le Benelux. L'ancien eurodéputé CD&V, mais aussi ex-ministre-président flamand et ministre fédéral dans l'équipe de Charles Michel est devenu vice-président de la BEI en janvier 2021, après plusieurs années où la Belgique a laissé le siège vacant.

Il voit en la BEI un partenaire fiable, flexible et avantageux pour les entreprises et pouvoirs publics en besoin de financements, presque un "label de qualité".

La Belgique a pourtant des atouts à faire valoir, comme sur le plan de l'innovation dans le domaine de la santé. La BEI note ainsi qu'"environ un tiers du total" (environ 100 millions sur 300 millions) de ses financements UE 2021 "dans le domaine des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie, de la biomédecine et des technologies médicales est allé à de jeunes pousses belges": les Wallonnes Univercells, iStar Medical et Bone Therapeutics, ainsi qu'Inbiose et miDiagnostics ont bénéficié de financements de la BEI, parfois en lien direct avec la production de vaccins anti-Covid (Univercells) ou d'outils de dépistage du coronavirus (miDiagnostics).

L'année dernière a aussi été marquée par l'accord avec la Région wallonne, pour la plus grosse opération de la BEI en Belgique jusqu'ici: 1,1 milliard d'euros, dont 600 millions ont été comptabilisés dans le bilan 2021. Le prêt va s'étaler en plusieurs tranches, et vise pour sa plus grosse part (800 millions) la rénovation énergétique de logements sociaux, le reste étant destiné à la remise en état de berges de cours d'eau après les inondations.

Dans un avenir proche, le débat sur le pacte de stabilité et de croissance "sera déterminant", note l'ex-ministre. La France, qui occupe actuellement la présidence tournante du Conseil de l'UE, aimerait réformer ces règles européennes qui encadrent normalement les déficits et dettes publiques. Actuellement, ce carcan est toujours suspendu, pour permettre plus largement les investissements en réponse à la crise du coronavirus. "Si on veut, au niveau européen, atteindre les objectifs climatiques fixés pour 2030, il faut pouvoir emprunter", pointe Kris Peeters. La phase d'implémentation de la taxonomie verte européenne, cette classification des activités économiques en fonction de critères de durabilité, sera également un défi.