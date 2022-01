Pierre Lemaitre: «Je passe mon temps à faire des plans»

On croit qu’on va entrer sans attendre dans le vif du sujet, le nouveau roman de Pierre Lemaitre, en parlant avec lui. Mais Le Grand Monde attendra un peu car, en nous donnant des nouvelles de l’état dans lequel nous sommes tous les deux, l’écrivain fait une réponse qui oblige à relancer : « Je me sens comme un romancier qui sort son livre dans quatre jours, ce n’est pas la meilleure période de l’année… » Du coup, on veut bien sûr savoir quel est le moment où il se sent le mieux avec un livre. Il réfléchit un peu. « C’est le moment où Pascaline, qui est ma première lectrice, me dit : vas-y, tu peux y aller. » Et quand elle dit le contraire ? « C’est arrivé deux fois. Dans ces cas-là, j’ai été convaincu par ses arguments et j’ai arrêté. »