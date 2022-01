«Le roman peut rendre justice à la complexité et à l’ambiguïté du monde»

Dandy sans doute, mais sans aucune artificialité : c’est le style de l’écrivain dont Grand Hotel Europa est le premier roman traduit en français, et dont on aurait envie d’en dévorer d’autres. Je l’ai vu à Paris, lui qui est néerlandais et qui vit à Gênes. Comme chante Arno, on est tous des Européens…

D’où est venue l’idée de ce livre ?