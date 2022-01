Biniam Girmay débloque déjà le compteur d’Intermarché-Wanty Gobert

Deux jours. Il n’en aura pas fallu plus à la formation Intermarché – Wanty Gobert pour goûter et savourer la liesse du succès. À Majorque, Biniam Girmay a dominé avec une aisance assez impressionnante les survivants de cette deuxième journée de course de la saison pour s’imposer au Trofeo Alcudia – Port d’Alcudia. « La saison ne pouvait pas mieux commencer », lançait-il, envahi par l’euphorie, après la cérémonie protocolaire.