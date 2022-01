La taxonomie européenne: cinquante nuances de vert

Le « manuel européen des investissements verts » doit-il inclure le nucléaire et le gaz fossile ? La proposition de la Commission qui les juge « durables » suscite des remous.

L’Europe n’est pas avare de nom barbare et de querelles byzantines. Au menu ce jour : la « taxonomie ». Simple à résumer, mais très controversée : il s’agit d’un ensemble de règles définissant ce qu’est un investissement « durable ». Ce « dictionnaire » est destiné à mettre de l’ordre dans le grand bazar des investissements – fonds d’investissement, obligations, fonds de pension… – dont beaucoup se disent « durables », alors que peu en apportent la preuve et que certains ne le sont pas du tout. A l’heure actuelle, rappelle Bernard Bayot, directeur de l’ASBL Financité, seuls 2 % de l’encours des fonds d’investissement européens répondent aux dispositions les plus strictes d’un règlement sur la transparence en matière d’investissements durables – 4 % pour 706 fonds en Belgique, selon l’autorité belge des marchés financiers.