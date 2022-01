Ecoutez chaque mélodie, chaque note à fond, cela vous permettra de tenir les ténèbres à distance. » C’est le conseil donné par l’inspecteur Thursday à son adjoint Morse, passionné d’opéra mais hanté par la mort et les meurtres sur lesquels il enquête, dans l’excellente série télé Endeavour, subtilement traduite en français par Les enquêtes de Morse. On peut paraphraser Thursday en appliquant sa sentence à la littérature : lisez chaque livre, chaque page, chaque phrase, chaque mot à fond, cela vous permettra de tenir les ténèbres à distance. La fonction de la littérature n’est-elle pas d’éclairer le monde et chacun de nous ? Comme dit l’écrivain néerlandais Ilja Leonard Pfeijffer en page 3 de ce supplément, « l’encre éclaircit les idées ». Un oxymore particulièrement réussi. Ecrire et lire permettent de multiplier les points de vue, d’être à l’écoute d’autre chose que de soi, d’expérimenter et d’apprendre, de se clarifier les idées. Et de chasser les ténèbres.