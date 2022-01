Après le putsch au Burkina Faso, une question hante la Françafrique: à qui le tour?

L’Afrique de l’Ouest est frappée par une succession de coups d’Etat. La présence de la France y est remise en cause. Et d’autres puissances viennent y battre en brèche son influence.

A première vue, rien de nouveau sous le soleil du Sahel : au Burkina Faso, la junte dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba assure que le président déchu, Roch Kabore, est en bonne santé et elle dénonce l’incapacité des politiques face à la guerre menée par des djihadistes autant que l’échec sur le plan social. L’Union européenne brandit la menace de sanctions économiques et elle réitère son hostilité à la prise de pouvoir par les militaires au Mali en 2020 et au putsch de septembre 2021 qui a fait basculer le président Alpha Condé en Guinée.