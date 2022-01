Pas de but et pas de vainqueur dans le match au sommet entre le Club de Bruges et l'Union

Jeudi soir, le Club de Bruges et l’Union Saint-Gilloise se sont quittés sur un score vierge dans le duel au sommet du classement de la Pro League comptant pour la 24e journée de championnat. Dominatrice sur l’ensemble de la rencontre, l’Union conserve ainsi son avance en tête du classement et laisse Bruges à 9 points.

Les premières frappes au but sont venues des pieds de Mitrovic et Sobol, tous les deux contrés par la défense unioniste (6e), mais ces assauts brugeois n’ont été qu’une petite frayeur pour les Bruxellois qui ont dominé la première mi-temps. Quelques instants plus tard, après un mauvais dégagement de Vormer, Undav a donné l’alerte en mettant une première fois Mignolet à contribution sur un ballon piqué (8e). L’Allemand a ensuite lancé Vanzeir en profondeur, dans un angle serré, mais le centre de l’attaquant belge n’a pas trouvé Nieuwkoop, trop court au deuxième poteau (21e).