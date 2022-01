Malgré un camouflet, Sammy Mahdi s’obstine à vouloir expulser un Limbourgeois dans le viseur des renseignements

C’est un solide camouflet pour le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, dans un dossier hautement complexe. Au travers d’une décision rendue le 16 décembre dernier – et mise en lumière ce jeudi par De Standaard –, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a battu en brèche les arguments déployés par Sammy Mahdi en vue d’expulser A.O., un Limbourgeois de 48 ans né en Belgique mais de nationalité marocaine, au motif du risque qu’il représenterait pour la sécurité nationale. En juin 2021, le secrétaire d’Etat prenait effectivement la décision de mettre fin au titre de séjour de ce dernier, et ce en vertu de la loi relative à « l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale » adoptée le 24 février 2017 sous l’impulsion de son prédécesseur, Theo Francken.