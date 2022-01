Le Sporting de Charleroi veut mettre fin aux secousses de janvier

Après quelques secousses sportives et extra-sportives, le Sporting de Charleroi veut repartir de l’avant. Dès ce vendredi soir à Saint-Trond, avec peut-être déjà un certain Daan Heymans sur le terrain.

C’est peu dire que janvier n’a pas été de tout repos au Mambourg. S’il est chaque année témoin de la gestion du mercato et, souvent, de prestations sportives plus compliquées, le Footbelgate et le Covid sont venus ajouter un brin de soucis à des Carolos qui s’en seraient bien passés. Au moment de se rendre à Saint-Trond et alors que le mercato va livrer ses derniers secrets avant mardi, le matricule 22 espère repartir de l’avant pour de bon après une prestation très encourageante dans le jeu produit contre Courtrai.