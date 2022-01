Après Egan Bernal, Brandon Rivera victime à son tour d’une chute à l’entraînement en Colombie: il souffre de plusieurs fractures

Le cycliste colombien Brandon Rivera a été victime d’une chute lors d’un entraînement en Colombie et souffre de plusieurs fractures, a annoncé son équipe Ineos Grenadiers sur Twitter, deux jours après que son compatriote Egan Bernal a lui aussi été victime d’un grave accident. «Il souffre d’une fracture et d’une dislocation du coude, et d’une dislocation de l’articulation AC (acromio-claviculaire)», indique son équipe.

Elle intervient deux jours après que Bernal, compatriote et ami d’enfance de Rivera, a lui aussi subi un choc contre l’arrière d’un autobus qui avait stoppé brusquement lundi lors d’un entraînement. Bernal avait été transféré à l’hôpital pour être opéré de plusieurs fractures. Plusieurs de ses vertèbres ont été touchées, ainsi que le fémur droit et la rotule.