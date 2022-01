Vie privée: le prix de la confiance

La gestion de la vie privée des Belges avait tout pour réussir : un RGPD européen exemplaire, des lois a priori bien ficelées, une jeune Autorité de protection des données (APD) prometteuse… Et puis, patatras. On a découvert une usine à gaz : la non-indépendance viscérale de l’APD, un gouvernement qui la « by-passe », un organe qui s’est attribué des rôles illégitimes (le Comité de sécurité de l’information), des projets douteux de traitements de données en roue libre, un haut fonctionnaire « juge et partie » omniprésent. Et un Parlement désespérément muet alors que lui seul avait les clés pour restaurer les garde-fous démocratiques.