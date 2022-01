Standard: Joachim Van Damme à la recherche du temps perdu

Le médian défensif waeslandien de 30 ans prépare ses retrouvailles avec Malines, dimanche, en espérant revenir aux affaires le plus vite possible. Mais que peut-il apporter au Standard où il vient de débarquer ?

Joachim Van Damme n’a pas eu beaucoup de chance depuis son arrivée à Liège. Débarqué de Malines avec un retard physique dicté par six mois très compliqués, rythmés par une mise à l’écart pour des raisons disciplinaires et des blessures, le médian défensif waeslandien a été directement freiné par un test positif qui l’a contraint à observer une mise en quarantaine d’une semaine. « Cela a été un coup dur », reconnaît-il, « alors que de belles rencontres à Anderlecht et face au FC Bruges figuraient au programme. Mais que pouvais-je faire ? J’étais impuissant. Depuis, j’ai travaillé dur pour rattraper le temps perdu, même si je dois encore travailler physiquement pour vraiment revenir à niveau… »