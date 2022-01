Les Etats-Unis saisissent le Conseil de sécurité de l’ONU de la crise autour de l’Ukraine

Plus de 100.000 soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne et la Russie se livre à d’autres actes de déstabilisation visant l’Ukraine, ce qui constitue une menace claire pour la paix et la sécurité internationales et la Charte des Nations unies », a affirmé l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.

« Alors que nous poursuivons notre poursuite incessante de la diplomatie pour désamorcer les tensions face à cette grave menace à la paix et à la sécurité européennes et mondiales (…) les membres du Conseil de sécurité doivent examiner sans détour les faits », a justifié la diplomate dans son communiqué.