Deniz Undav remonté contre l’arbitrage après FC Bruges-Union: «Nous avons joué contre douze hommes»

Ce jeudi soir, Deniz Undav s’est fait secouer par les solides défenseurs brugeois et ne mâchait pas ses mots envers l’arbitre de la rencontre, M. Visser, au moment de se diriger vers les médias. « C’est déjà difficile de jouer contre Bruges. Et encore plus certainement quand ils ont l’arbitre dans leur camp. C’était un problème. Quoi qu’ils fassent comme faute, il n’y avait jamais carte jaune. De plus, avec lui, on ne pouvait pas parler. Je lui ai d’ailleurs dit : « Pourquoi est-ce que tu siffles toujours pour le Club ? » Car à chaque fois qu’ils faisaient une faute tactique, ils ne recevaient pas la jaune. Nous avons joué contre douze hommes aujourd’hui. »

Son coéquipier Siebe Van Der Heyden était quant à lui plus posé à l’heure d’analyser la rencontre. « Aujourd’hui, c’est un travail d’équipe qu’on a réalisé et je pense qu’on a été très bien organisé. C’est pour cette raison qu’on prend un point. Ce n’est pas toujours l’attaque qui peut gagner un match. Ce soir (NDLR : lire ce jeudi), ce fut grâce à la défense et au fait qu’on ait réussi à garder le zéro. »