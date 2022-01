Un professeur de la VUB aurait été congédié pour des faits d’intimidation sexuelle

L’université n’a pas souhaité communiquer sur ces faits. Le professeur concerné nie le fait que ce soit un licenciement et parler d’un « commun accord » de départ.

L’université flamande ne fournit pas davantage de détails. « Dans l’intérêt des droits et de la vie privée de toutes les personnes concernées et pour permettre l’entame du processus de guérison, des modalités ont été prises dans le cadre de la terminaison du contrat », précise la VUB.

Selon le professeur, il ne s’agit pas d’un licenciement. Il nie avoir été expulsé et parle d’un départ réalisé d’un commun accord. Il évoque des ragots et des rumeurs infondées, expliquant que la faculté était en crise et que des emplois devraient passer à la trappe en raison de la réduction des coûts.