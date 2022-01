Coronavirus: le baromètre corona entre en vigueur ce vendredi

Dans l’horeca, l’heure de fermeture est portée à minuit, au lieu de 23h00. La limitation à six personnes par table reste en vigueur et la consommation debout ou au bar reste interdite. Les activités organisées en groupe comme celles des mouvements de jeunesse, de la vie associative et la pratique du sport à un niveau non professionnel sont autorisées avec une capacité maximale de 80 personnes à l’intérieur et de 200 personnes à l’extérieur. Les nuitées sont à nouveau possibles. À l’exception des discothèques et des dancings, les espaces intérieurs de loisirs (bowling, salles de billard, casinos, etc.), peuvent rouvrir au public. Le public peut également revenir dans les stades.

À lire aussi Comité de concertation: le retour des spectateurs dans les stades de foot dès le 28 janvier

Pour la culture et l’événementiel, la capacité maximale en intérieur est portée à 70% du nombre total de places, voire à 100% en cas de respect des normes de qualité de l’air, en dessous de 900 ppm de CO2. Un seuil minimal de 200 spectateurs est en outre défini.