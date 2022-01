Un jeune pro d’Anderlecht furieux: «Vraiment un contrat empoisonné»

Anderlecht forme très bien ces dernières années, c’est indéniable. Et Mohamed Guindo fait partie des grands talents de Neerpede. Attaquant, le jeune homme de 18 ans avait signé son premier contrat professionnel en octobre 2019 mais il n’a jamais eu l’occasion d’intégrer l’équipe A de Vincent Kompany. Aujourd’hui, il serait même écarté du noyau U21, comme il l’a exprimé dans un tweet.

« Vraiment un contrat empoisonné », explique-t-il. « Pas grave si je dois m’entraîner seul, mis à l’écart du groupe U21. Mais vous n’allez pas réussir à me nuire psychologiquement, la pression que je subis à cause de vous me forge pour mieux rebondir. J’aurai déjà tout vu et bien compris dès mes 18 ans. » La raison de ce tweet ? Selon certaines personnes bien informées au sein du RSCA, ce serait à cause d’une non-prolongation de contrat. Cette sortie étonnante ne devrait pas plaire à la direction anderlechtoise en tout cas…