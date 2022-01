2021 fut une année record pour le trafic propre au Port de Bruxelles

Le trafic global affiche, quant à lui, une progression de 7% pour atteindre 7,1 millions de tonnes, un résultat tempéré par la légère baisse du trafic de transit (-3%), qui s'élève à 1,66 millions de tonnes pour 2021. Ce recul du trafic de transit peut s'expliquer en partie par la fermeture du plan incliné de Ronquières pendant un mois et demi.

Selon le Port de Bruxelles, le trafic par la voie d'eau a un impact environnemental non négligeable puisqu'il a représenté, sur l'ensemble de l'année 2021, une économie de 664.000 camions dans et autour de la capitale, 103.000 tonnes de C02 en moins dans l'atmosphère et 26 millions d'euros d'économie en coûts externes (les coûts non compensés ni pris en charge par ceux qui les génèrent).