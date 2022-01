Pourquoi les grands championnats de foot sont-ils à l’arrêt ce week-end? On vous explique tout

Ne cherchez pas, ce n’est pas une erreur : aucun match des cinq grands championnats n’est programmé ce week-end. L’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie sont totalement à l’arrêt alors que la France a, elle, maintenu les huitièmes de finale de sa Coupe.

La raison ? Non, ce n’est pas une deuxième trêve hivernale. Sans surprise, c’est une nouvelle répercussion du coronavirus. Avec la pandémie, qui impacte la planète depuis près de deux ans (!), et les nombreux reports qu’elle implique, les calendriers se révèlent souvent être un casse-tête. En cette fin janvier, la FIFA a ainsi reprogrammé des matches de qualifications pour la Coupe du monde dans les zones Asie et Amérique (du Sud et Centrale). Avec l’échéance qui approche à grands pas (coup d’envoi le 21 novembre), pas le choix, il faut les disputer.