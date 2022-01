L'euro poursuit sa baisse face au dollar entre la Fed et la BCE

Vers 10H00 GMT (11H00 à Bruxelles), l'euro perdait 0,11% à 1,1133 dollar, après avoir reculé jusqu'à 1,1121 dollar, un niveau plus vu depuis plus d'un an et demi.

En évoquant une hausse des taux dès mars, mais surtout en refusant d'écarter la possibilité de montées successives ensuite, le président de la Fed Jerome Powell a relancé le dollar.