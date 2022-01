L'inflation atteint 7,59% en janvier, son plus haut niveau depuis 1983

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établit à 2,98% en janvier, contre 2,53% en décembre.

En janvier, les principales hausses de prix ont concerné l'électricité, le gaz naturel, le pain et les céréales, les carburants, l'assurance soins de santé, les boissons non alcoolisées, l'achat de véhicules, le gasoil de chauffage, la collecte des eaux usées, les produits laitiers, la viande, les biens d'équipement ménager non durables, les chambres d'hôtel et l'assurance incendie. Les billets d'avion ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.