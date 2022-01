Après la perte du deuxième set contre Tsitsipas, Medvedev s’énerve contre l’arbitre: «Tu es tellement mauvais!» (vidéo)

Daniil Medvedev est connu pour avoir un très gros caractère. Et cela se vérifie encore dans cette demi-finale de l’Open d’Australie. Tout allait bien pourtant pour lui puisqu’il a remporté le premier set au tie-break. Mais alors que le Russe venait de perdre le deuxième set contre le Grec Tsitsipas, il s’est violemment emporté contre l’arbitre en lui reprochant de ne pas sanctionner les échanges entre son adversaire et son père. « Est-ce que tu peux répondre à ma question ? Il parle à son père entre chaque point ! Oh mon Dieu, tu es tellement mauvais ! Comment peux-tu arbitrer une demi-finale de Grand Chelem ? Regarde-moi quand je te parle ! Ouvre tes oreilles ! »