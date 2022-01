Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins se replient

KBC (76,80) et Ageas (42,54) reculaient de même de 2% et 1,8%, Aperam (50,58) et Umicore (32,76) de 1,5% et 1,8%.

Galapagos (58,25) se distinguait en ajoutant 1,8% aux 22,29% engrangés la veille alors qu'AB InBev (56,25) et Melexis (89,75) pesaient sur la tendance en perdant 2,8% et 3,4%.

arGEN-X (227,80) et Solvay (106,95) valaient 2,2% et 1,7% de moins que jeudi, rejointes par UCB (87,54) qui repassait de 0,2% dans le rouge, GBL (93,64) et Cofinimmo (129,80) reculant de 0,9%, Elia (118,30) de 0,7%.

Proximus (18,38) perdait 0,5% alors que Telenet (34,74) repartait de 0,2% à la hausse, Bpost (6,53) perdant par ailleurs 1,9%.

Keyware Tech. (0,99) et Roularta (17,90) chutaient de 8,8% et 4,3% en compagnie de Ontex (6,36) qui abandonnait 3,8% supplémentaires, Bekaert (41,42) et Agfa-Gevaert (3,71) reculant de 2,4%.

KBC Ancora (42,18) se repliait de 2,8% peu avant la publication de résultats.

Nyxoah (17,86) et Bone Therapeutics (0,60) rebondissaient enfin de 3,7% et 4,1% alors que Asit (0,23) perdait 3,3%.