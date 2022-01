Zone euro: la croissance des crédits aux entreprises accélère pour le 4e mois d'affilée

Les prêts aux entreprises industrielles et commerciales, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé sur un an de 4,2% en décembre, contre 2,9% en novembre, mais encore bien en-dessous des hausses d'environ 7% observées un an auparavant.

Les crédits accordés aux ménages se maintiennent eux à un niveau élevé, grimpant de 4,1% en décembre, sensiblement autant qu'en novembre, encore tirés par les emprunts pour l'achat de logements (+5,4%) tandis que la hausse des crédits à la consommation est en diminution, à 1,2%.