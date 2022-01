Le Covid Safe Ticket inutile? Plusieurs experts s’expriment

« Que ce soit clair : le CST n’a plus aucun fondement scientifique et ne peut plus être défendu éthiquement. » Pour Zeger Debyser, conseiller communal de la N-VA, il faut en finir avec le pass sanitaire. Steven Callens, membre du Gems, est plus modéré dans ses propos. Le CST est à « reconsidérer ».