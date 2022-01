Sofia Costoulas: de sa raquette Mickey à 4 ans, à sa première finale en Grand Chelem, douze années plus tard…

Voilà que celle qu’on présente, depuis des années, comme la réelle promesse belge, tient sa première référence au plus haut niveau : cette finale à l’Open d’Australie des juniores qu’elle dispute ce samedi (2h du matin en Belgique…) contre la nº1 mondiale de la catégorie, la Croate Petra Marcinko.

« Je ne réalise pas encore que je suis en finale » a commenté la jeune fille de Villers-la-Ville qui, malgré ses 16 ans, a déjà beaucoup bourlingué !

Tout a commencé à 4 ans pour cette fille d’un ancien football pro (Eupen, Saint-Trond et Visé, notamment) mi-grec, mi-congolais et d’une maman belge, le noyau familial étant basé à Genk au tout début. « Dans un supermarché, j’ai flashé sur une raquette rouge Mickey Mouse et j’ai pressé ma maman pour qu’elle me l’achète », raconte-t-elle. « Cette raquette, je ne suis pas près de l’oublier… »