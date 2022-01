Thibaut Courtois est confiant quant au retour en forme d’Eden Hazard: «Il est enfin épargné par les blessures!»

À deux semaines du choc face au PSG, Thibaut Courtois s’est confié au quotidien espagnol AS.

Ce vendredi, notre compatriote Thibaut Courtois était mis à l’honneur par le quotidien espagnol AS. Dans un grand entretien, le portier des Diables s’est livré sur plusieurs sujets, du choc face au PSG en Ligue des Champions à son niveau de jeu, en passant par le retour d’Eden Hazard.

Car, si tous les amateurs de football en Belgique attendent impatiemment de retrouver le vrai Eden Hazard, celui qui terrorisait les défenses de Premier League avec la vareuse des Blues sur le dos, Thibaut Courtois, lui, voit tous les jours le capitaine des Diables à l’entraînement. Et il est confiant quant à un retour au premier plan du Brainois. « Il s’entraîne à nouveau très bien et, surtout, il est enfin épargné par les blessures ! Après, il dépend des décisions de l’entraîneur. Quand vous voyez le niveau actuel de Vinicius, vous vous rendez compte qu’il n’y a pas de place pour un autre joueur sur ce flanc gauche. Il faut donc se battre à l’entraînement pour tenter de gagner sa place. Face à Elche, par exemple, je trouve que Hazard a bien joué, en prenant de nombreuses initiatives avec le ballon pour créer de l’espace. Ce qui est sûr, c’est qu’un grand Eden Hazard nous aiderait à gagner des titres… »

Dans deux semaines, le Real aura justement bien besoin d’un Hazard en grande forme pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Car, en face, ce ne sera pas n’importe qui : ce ne sera pas Gijon, ce ne sera pas Valladolid. Ce sera le Paris Saint-Germain. « C’est un peu une finale anticipée », annonce celui qui aura fort à faire face au trio Messi-Neymar-Mbappé. Mais le gardien belge refuse de focaliser toute son attention sur ces trois noms. « Ce sont de très grands joueurs, mais, le PSG, c’est plus que ça, c’est un bloc complet. Ils ont du talent dans tous les secteurs de jeu, donc je pense que ce sera un match difficile et très disputé. Il faudra être uni et concentré, mais je pense qu’on peut s’en sortir. »