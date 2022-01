Ce qui se cache derrière l’inflation record

L’indice des prix à la consommation s’emballe à cause principalement du gaz, de l’électricité et des produits pétroliers. Mais dans les supermarchés, les tarifs grimpent aussi.

C’est du jamais vu en 39 ans (depuis août 1983) : en ce mois de janvier 2022 (comparativement à janvier 2021), l’indice des prix à la consommation a grimpé de 7,59 % alors que ce taux d’inflation se situait à 5,71 % en décembre dernier, indique Statbel (SPF Economie). Il est d’ailleurs à noter que cette augmentation mensuelle de l’indice de 2,23 % constitue un niveau qui n’avait plus été atteint depuis… mars 1951 (+2,93 %) ! Disons-le autrement : le coût de la vie quotidienne s’emballe à une vitesse et dans des proportions étourdissantes. En guise de comparaison, l’inflation n’était que de 0,26 % il y a tout juste un an.