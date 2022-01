La Belgique a pu compter sur ses centrales nucléaires neuf jours sur dix en 2021

La question de la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs nucléaires les plus récents (Doel 4 et Tihange 3) sera tranchée par le gouvernement le 18 mars. Les défenseurs de l’atome mettent en avant la disponibilité de l’électricité nucléaire, décarbonée de surcroît, comme un des arguments plaidant pour le maintien d’une production en Belgique. Un argument qui a fréquemment été battu en brèche ces dernières années, au gré des arrêts non planifiés des réacteurs qui ont fait chuter cette disponibilité (on parle de « facteur de charge »).