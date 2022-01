Nucléaire: «On peut garder deux réacteurs pour faire de la chaleur ou de l’hydrogène»

Notre première option, c’est la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs les plus récents ». Christophe De Beukelaer, député régional bruxellois (CDH) et spécialiste des questions du climat et de l’énergie de son parti, ne se fait pourtant guère d’illusions sur le sort de Doel 4 et Tihange 3, qui devrait être définitivement tranché par le gouvernement le 18 mars. « Ce que je vois, c’est que le MR et Ecolo ont cochonné le dossier, et que la sortie est inéluctable », constate-il. « Je ne crois pas à la date du 18 mars. Le gouvernement dit que si la sécurité d’approvisionnement n’est pas garantie, on pourrait prolonger le nucléaire : mais pour moi, la messe est déjà dite. La preuve ? Le MR a engrangé les quatre fois 25 millions d’euros pour le nucléaire à long terme (le gouvernement a convenu d’attribuer 100 millions d’euros à la recherche sur les réacteurs nucléaires de quatrième génération, NDLR). C’est la compensation pour la non-prolongation.