Standard: groupe au complet pour affronter Malines, Dussenne de retour

Luka Elsner récupérera Noë Dussenne, suspendu en milieu de semaine à Eupen, dimanche (18h30) pour affronter Malines à Sclessin. Ce qui veut dire que le Standard devrait être au grand complet. Victime d’un coup sur l’os reçu entre le tibia et la cheville au Kehrweg, Renaud Emond se remet petit à petit. « Cela va mieux et il n’y a pas de fracture », signale le T1 des Rouches. « Il est resté ce vendredi aux soins et on verra si on peut le récupérer pour la séance de ce samedi. Le pronostic est plutôt bon… » Laurent Henkinet reprendra quant à lui sa place sur le banc. « Un ligament est touché au niveau du poignet », apprend Elsner, « mais Laurent va faire fi de la douleur et reprendre les entraînements ». Enfin, Damjan Pavlovic, qui ne ressent plus de douleurs au genou, a repris les séances collectives alors que Kostas Laifis est resté aux soins vendredi pour soigner une petite douleur à l’adducteur, sans que sa participation au match de dimanche face à Malines ne soit remise en question. Joachim Van Damme peut quant à lui prétendre à une place dans la sélection, mais certainement pas à débuter la partie face à ses anciennes couleurs. « La charge de travail qui lui est imposée est très conséquente », reconnaît Luka Elsner. « Du coup, il souffre d’une petite fatigue musculaire à l’ischio. Il ne faudra pas brûler les étapes ». Éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations, Moussa Sissako est attendu à Liège ce samedi.