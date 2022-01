Chevron, avec une production record d'hydrocarbures, dégage 15,6 milliards de bénéfices

Mais les analystes s'attendaient à des profits encore plus importants et l'action reculait de 3,3% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse.

Mais le bénéfice rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs de Wall Street, a déçu.

Le groupe, qui avait été durement frappé par la chute des cours de l'or noir en 2020, est repassé dans le vert et a dégagé un bénéfice net de 5,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, de 15,6 milliards sur l'ensemble de l'année. Il avait perdu 5,5 milliards en 2020.

Le prix moyen de mille pieds cube de gaz (28 mètres cube) écoulé par le groupe était de 4,78 dollars au quatrième trimestre aux États-Unis, contre 1,49 dollars sur la même période un an plus tôt, de 7,90 dollars en dehors du pays contre 4,23 dollars.

Au quatrième trimestre, le prix moyen du baril de pétrole et de gaz naturel liquide vendu par Chevron était de 63 dollars aux États-Unis, contre 33 dollars l'an dernier, de 74 dollars dans le reste du monde contre 40 dollars en 2020.

Or l'action avait grimpé à un niveau sans précédent à l'approche des résultats, les investisseurs espérant que la forte hausse des prix de l'énergie ces derniers temps - le pétrole a grimpé cette semaine à son plus haut en sept ans - se répercute plus franchement sur les résultats de Chevron.