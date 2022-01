Que regarder ce week-end sans football étranger?

Vos week-ends sont généralement rythmés par le football étranger et vous ne savez pas quoi regarder alors que les principaux championnats sont à l’arrêt ? On vous a sélectionné quelques événements diffusés à la TV.

Privé de Novak Djokovic, expulsé pour avoir enfreint les règles sanitaires locales, et de Roger Federer, qui se remet d’une opération au genou, l’Open d’Australie va s’offrir une finale de rêve entre Daniil Medvedev et Rafael Nadal. Hors « Big 3 », le Russe est le joueur en forme du moment et a d’ailleurs remporté le dernier US Open, privant « Djoko » du Grand Chelem calendaire. En face, l’Espagnol peut devenir le premier à remporter un vingt-et-unième titre dans un « Majeur » (qui serait « seulement » son deuxième à Melbourne, après 2009) et ainsi briser l’égalité avec Federer et Djokovic.

Samedi, dès 9h30 (aussi sur Eurosport), Ashleigh Barty aura à cœur de s’imposer pour sa première finale « à domicile ». La numéro 1 mondiale défiera l’Américain Danielle Collins, 30e mondiale, pour devenir la première Australienne à remporter l’Open d’Australie depuis… 1978 (Chris O’Neil, qui n’a remporté qu’un seul titre en Grand Chelem). En six matches jusqu’ici, « Ash » n’a pas perdu un seul set et n’a pas lâché plus de sept jeux dans une rencontre.

Nadal et Barty en route pour l’histoire ? Medvedev et Collins n’entendent pas leur dérouler le tapis rouge.

Cyclo-cross : un Mondial ouvert sans Van Aert et Van der Poel (dimanche dès 21h25 sur TIPIK)

Les organisateurs des Mondiaux de cyclo-cross à Fayetteville (USA), tout comme les fans, se frottaient les mains à l’idée du duel entre Wout van Aert et Matthieu van der Poel. Mais les deux « monstres » des labourés, qui ont pris une autre dimension sur la route ces dernières saisons, font l’impasse : le Belge, champion en 2016, 2017 et 2018, préfère se préparer pour les classiques printanières et le Néerlandais, champion en 2015, 2019, 2020 et 2021, soigne une blessure au dos.

La voie est dégagée mais qui émergera de la meute ? Le Britannique Tom Pidcock et le Néerlandais Lars van der Haar partent avec la faveur des pronostics mais la Belgique (qui compte 30 titres mondiaux chez les hommes en 71 éditions !) peut s’appuyer sur le trio Eli Iserbyt – Toon Aerts – Michael Vanthourenhout. Le premier vient de remporter le classement final de la Coupe du monde et deux fois le maillot arc-en-ciel chez les Espoirs (2016 et 2018). Le deuxième a pris la troisième place lors des trois derniers Championnats du monde. Le troisième, neveu de Sven Vanthourenhout, le sélectionneur, a aussi été sacré champion du monde Espoirs (2015).

Football américain : on va connaître l’affiche du Super Bowl (dimanche, dès 21h00 sur Eleven Sports 2)

Chaque année aux Etats-Unis, le Super Bowl est de très loin l’événement sportif le plus regardé (plus de 100 millions de téléspectateurs en moyenne ces dernières éditions). En Belgique, la popularité de la finale du championnat de football américain ne cesse de grandir, entre attrait pour la discipline et grand show à la mi-temps (cette fois-ci, on aura droit à Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige).

Mais le Super Bowl, ce n’est pas pour tout de suite : ce sera dans la nuit belge (00h30) du dimanche 13 au lundi 14 février. En attendant, place aux finales de Conférences pour désigner les deux participants à la grand-messe.

Ce dimanche, dès 21h00, la Conférence américaine (AFC) couronnera son champion entre les Cincinnati Bengals et les Kansas City Chiefs. Les Bengals, emmenés par le duo électrique Joe Burrow (quarterback) et Ja’Marr Chase (receveur), ont déjà participé à deux Super Bowls (1982 et 1989) mais se sont à chaque fois inclinés contre les San Francisco 49ers. En face, les Chiefs, qui seront à domicile, visent un troisième SB de suite (victoire contre San Francisco en 2020, défaite contre Tampa Bay en 2021) et peuvent encore compter sur Patrick Mahomes, le quarterback qui prouve qu’il vaut les 500 millions de dollars (!) de son contrat.

Dans la foulée (coup d’envoi à 0h30, toujours sur Eleven Sports 2), les noctambules pourront suivre la finale de la Conférence nationale (NFC). Avec d’un côté les San Francisco 49ers et de l’autre les Los Angeles Rams. Les 49ers, franchise mythique aux cinq titres (mais le dernier remonte à 1995), veulent renouer avec leur glorieux passé. Avec Matthew Stafford (arraché à Detroit) à la manœuvre, les Rams (sacrés en 2000 lorsque la franchise était encore basée à Saint Louis) ont retrouvé une attaque explosive, au niveau de sa défense.