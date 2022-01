Les derniers défis de Philippe Gilbert

Débarrassé des maux d’estomac qu’il ne souhaitait pas transmettre à ses équipiers présents aux Baléares, Philippe Gilbert reprend donc sa dernière saison professionnelle ce dimanche au Grand Prix La Marseillaise, traditionnelle course d’ouverture en France. Une épreuve à laquelle il a participé à trois reprises, avec une deuxième place en…2006 déjà ! A l’aube de cette épreuve provençale, voici de manière très exhaustive les défis que relèvera le champion de Remouchamps en 2022.

Retrouver le goût de la victoire. Mine de rien, depuis le 11 septembre 2019 et une victoire d’étape au Tour d’Espagne, Philippe Gilbert n’a plus levé les bras. Le Covid et une chute sur le genou déjà touché en 2018 ont eu raison de son rendement habituel. Sans viser une course particulière, il serait tout simplement le plus heureux des hommes en savourant une victoire.