Steven Van Gucht: «Omicron va disparaître, nous n’en parlerons plus cet été»

Et selon Steven Van Gucht, nous n’aurons plus beaucoup de temps à attendre avant de retourner à une période plus calme. Au niveau international, la tendance a déjà commencé. Cette semaine l’Angleterre et l’Ecosse ont abandonné presque toutes les mesures sanitaires. Le Danemark fera la même chose ce lundi. La Première ministre Danoise a en effet déclaré qu’ils « retournent à une vie pré-corona ». Elle a ajouté que le virus n’est plus une menace critique.

La situation aux soins intensifs est encourageante. Malgré le fait que les contaminations augmentent, les chiffres restent stables dans les hôpitaux. Mais chez nous, à la différence du Danemark, il ne faut pas abandonner toutes les mesures dès maintenant, selon le virologue. C’est encore trop tôt.

Mais lorsque la situation sanitaire le permettra, les règles pourront être modifiées. Il espère pouvoir relâcher la pression à partir de la seconde moitié du mois de février.